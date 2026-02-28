Введено временное ограничение движения транспорта на участке федеральной трассы в Самарской области

В связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (сильный снег, низовая метель) 28 февраля 2026 года с 18ч. 00 мин. введено временное ограничение движения для маршрутных и большегрузных транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения Самарской области:

- км 890+000 - км 985+000 М -5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск.

На территории Ставропольского и Сызранского районов, а также городов Тольятти и Сызрани.

Ориентировочное время окончания временного ограничения движения 01ч. 00 мин. 01 марта

2026 года

Время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий.

Фото: ГАИ СО