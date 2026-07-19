вакансия строителя стала самой высокооплачиваемой для молодых специалистов

Эксперты Авито Работы проанализировали динамику зарплатных предложений для молодых специалистов и вакансий, доступных в том числе студентам, и выяснили, что работодатели стали заметно чаще повышать стартовые зарплаты. Так, по итогам второго квартала 2026 года среднее зарплатное предложение в таких вакансиях составило 101 860 руб/мес, что на 35% выше показателя за аналогичный период 2025 года.

Лидером по уровню средних зарплатных предложений стали вакансии строителей — работодатели предлагали в среднем 136 958 руб/мес, что на 13% больше, чем годом ранее. Это может быть связано с тем, что работодатели готовы принимать молодых специалистов без большого опыта и обучать их непосредственно на месте, предлагая конкурентные зарплаты и условия уже на старте карьеры.

Вторую строчку заняли разнорабочие — сфера строительства и производства активно развивается, и спрос на таких специалистов продолжает расти. Среднее зарплатное предложение для них составило 125 772 руб/мес, что на 65% выше, чем годом ранее. На третьем месте — ремонтники, где работодатели предлагали в среднем 120 484 руб/мес — на 51% больше в годовом выражении.

«Наиболее заметный рост зарплатных предложений для молодёжи фиксируется в регионах с развитой промышленностью и строительством. Лидирует Москва с приростом 33% до 117 594 руб/мес, следом идут Московская область (+22%, до 108 192 руб/мес) и Краснодарский край (+38%, до 98 285 руб/мес)», — отметил Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.