Я нашел ошибку
Главные новости:
вакансия строителя стала самой высокооплачиваемой для молодых специалистов
Вакансия строителя стала самой высокооплачиваемой для молодых специалистов
В Сергиевском районе в ДТП пострадал водитель велосипеда
В Сергиевском районе в ДТП пострадал водитель велосипеда
С 1 августа налоговые уведомления будут автоматически приходить на «Госуслуги»
С 1 августа налоговые уведомления будут автоматически приходить на «Госуслуги»
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил с Днем металлурга работников и ветеранов металлургической отрасли
Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил с Днем металлурга работников и ветеранов металлургической отрасли
В Кинельском районе в ДТП пострадали три пассажирки ГАЗели
В Кинельском районе в ДТП пострадали три пассажирки ГАЗели
В российском регионе 30 млн пчел не пережили обработку полей химикатами
В российском регионе 30 млн пчел не пережили обработку полей химикатами
В Самаре прошёл семейный фестиваль «Дофамин Фест»
В Самаре прошёл семейный фестиваль «Дофамин Фест»
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии с 1 августа
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии с 1 августа
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.4
0.08
EUR 89.9
0.57
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Самарская Парусная неделя»: в Самаре пройдет парусная регата
В самарском парке «Молодёжный» пройдут открытая фитнес-тренировка и детские активности
"Самара в движении" приглашает жителей на летние тренировки
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Вакансия строителя стала самой высокооплачиваемой для молодых специалистов

248
вакансия строителя стала самой высокооплачиваемой для молодых специалистов

Эксперты Авито Работы проанализировали динамику зарплатных предложений для молодых специалистов и вакансий, доступных в том числе студентам, и выяснили, что работодатели стали заметно чаще повышать стартовые зарплаты. Так, по итогам второго квартала 2026 года среднее зарплатное предложение в таких вакансиях составило 101 860 руб/мес, что на 35% выше показателя за аналогичный период 2025 года.

Лидером по уровню средних зарплатных предложений стали вакансии строителей — работодатели предлагали в среднем 136 958 руб/мес, что на 13% больше, чем годом ранее. Это может быть связано с тем, что работодатели готовы принимать молодых специалистов без большого опыта и обучать их непосредственно на месте, предлагая конкурентные зарплаты и условия уже на старте карьеры.

Вторую строчку заняли разнорабочие — сфера строительства и производства активно развивается, и спрос на таких специалистов продолжает расти. Среднее зарплатное предложение для них составило 125 772 руб/мес, что на 65% выше, чем годом ранее. На третьем месте — ремонтники, где работодатели предлагали в среднем 120 484 руб/мес — на 51% больше в годовом выражении.

«Наиболее заметный рост зарплатных предложений для молодёжи фиксируется в регионах с развитой промышленностью и строительством. Лидирует Москва с приростом 33% до 117 594 руб/мес, следом идут Московская область (+22%, до 108 192 руб/мес) и Краснодарский край (+38%, до 98 285 руб/мес)», — отметил Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил с Днем металлурга работников и ветеранов металлургической отрасли
19 июля 2026  13:39
Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил с Днем металлурга работников и ветеранов металлургической отрасли
325
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии с 1 августа
19 июля 2026  12:58
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии с 1 августа
260
Вопросы социально-экономического развития Самарской области во время личной встречи обсудили губернатор Вячеслав Федорищев и заместитель председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.
17 июля 2026  19:18
Александр Новак и Вячеслав Федорищев обсудили экономическое развитие Самарской области
1163
В пятницу, 17 июля, в Самарской области работает заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак.
17 июля 2026  18:55
Александр Новак и Вячеслав Федорищев посетили АВТОВАЗ в преддверии 60-летия предприятия
939
В самарском парке «Молодёжный» пройдут открытая фитнес-тренировка и детские активности
17 июля 2026  12:58
В самарском парке «Молодёжный» пройдут открытая фитнес-тренировка и детские активности
598
Весь список