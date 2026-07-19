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В российском регионе 30 млн пчел не пережили обработку полей химикатами

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В российском регионе 30 млн пчел не пережили обработку полей химикатами

В Красноярском крае 30 миллионов пчел (около 600 пчелосемей) не выжили после обработки полей химикатами. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Пасечники считают, что причиной стала обработка соседних рапсовых полей сильнодействующими пестицидами. По их словам, аграрии не предупредили заранее, за 5–10 дней до процедуры, как того требует закон. Владельцы пасек уже подали 18 заявлений в полицию. Один из фермеров, у кого пострадали все ульи, обратился в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело», — говорится в посте.

Утоняется, что одна пчелосемья в среднем дает примерно 30 кг товарного меда ежегодно, поэтому потенциальные потери в Красноярском крае могут составить до 18 тонн продукции. По словам пасечников, подобные ситуации в последние несколько лет происходили в разных районах края.

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