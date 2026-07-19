В Кинельском районе в ДТП пострадали три пассажирки ГАЗели

18 июля текущего года на территории Самарской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 5 человек.

В Кинельском районе в 14:20 на 58 км автодороги М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск (подъезд к г. Оренбург) водитель автомобиля Great Wall Poer King Kong - мужчина 1978 г.р., двигаясь со стороны с. Домашка в направлении трассы М-5 «Урал», при повороте на перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущество в движении транспортному средству, движущемуся по главной дороге, совершил столкновение с автомобилем ГАЗель, под управлением водителя 1962 г.р. Пострадавшие пассажиры автомобиля ГАЗель женщины 1981 г.р., 1963 г.р., 1969 г.р. - доставлены в больницу, после оказанной им медицинской помощи отпущены домой.