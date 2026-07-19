С 1 августа налоговые уведомления будут автоматически приходить на «Госуслуги»

Российские граждане с 1 августа начнут получать налоговые уведомления в своих личных кабинетах на "Госуслугах" в автоматическом режиме, без необходимости подачи предварительных заявлений. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин в беседе с ТАСС.

По словам парламентария, с указанной даты планируется осуществить переход на систему автоматического направления налоговых уведомлений через государственный портал. Оповещения будут выгружаться в автоматическом порядке всем пользователям, имеющим подтвержденную учетную запись. Для граждан, которые не пользуются порталом "Госуслуги", традиционный способ получения уведомлений – заказным письмом – сохранится.

Депутат пояснил, что переход на автоматизированную систему является своевременным и актуальным решением, в том числе для предпринимателей, уплачивающих имущественные налоги и НДФЛ как физические лица. По его мнению, это позволит исключить риск несвоевременного получения информации о начисленном налоге и, как следствие, начисления пеней.

Демин подчеркнул, что электронное уведомление сразу содержит всю необходимую информацию: идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), суммы по каждому налогу, итоговую сумму, сроки уплаты, уникальный идентификатор начисления (УИН) и сальдо единого налогового счета (ЕНС), избавляя от необходимости разбирать бумажные документы или отдельно запрашивать данные.

Глава думского комитета Демин также напомнил, что срок уплаты имущественных налогов и НДФЛ за 2025 год истекает не позднее 1 декабря 2026 года.