В Сергиевском районе в ДТП пострадал водитель велосипеда

В Сергиевском районе полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал водитель велосипеда. В 15:15 водитель велосипеда Ranger - мужчина 1973 г.р., двигаясь со стороны ул. Октябрьская в направлении ул. Мира в п. Суходол, при проезде нерегулируемого перекрестка по второстепенной дороге не уступил дорогу и допустил столкновение с движущимся по главной дороге автомобилем Nissan Juke, под управлением женщины 1970 г.р. Пострадавший велосипедист с травмами госпитализирован в травматологическое отделение медицинского учреждения.