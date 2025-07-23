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В Самарской области снимут сериал про АвтоВАЗ

23 июля 2025 13:16
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В Самарской области снимут сериал про АвтоВАЗ

Московская кинокомпания снимет сериал про АвтоВАЗ. Он расскажет о событиях с середины 1980-х годов до настоящего времени через истории трех поколений героев, сообщила пресс-служба правительства Самарской области.

Планируется снять три сезона по 10 серий в каждом, сейчас идет работа над пилотом. К производству привлекут преимущественно региональных актеров, пробы начнутся в сентябре. Как рассказали авторы сериала, попробовать свои силы может любой житель региона, он необязательно должен быть профессиональным актером.

Создатели сериала намерены опираться на реальные прототипы и соответствовать историческим фактам развития АвтоВАЗа, а также событиям, которые происходят на заводе в настоящее время.

«Мы расскажем историю не только уникальнейшего предприятия, но и всего региона, а значит, и всей страны той эпохи. В первую очередь это история про людей, про семьи, про слом мироощущения и строительство нового миропорядка в стране так и не победившего социализма. Зритель узнает ключевые моменты развития современной России глазами простых заводчан, врачей, силовиков, чиновников», — рассказал продюсер и руководитель кинокомпании «Нью Синема Дистрибьюшн» Александр Островерх-Кванчиани, пишут "Известия". 

Теги: Автоваз Акценты В центре внимания

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