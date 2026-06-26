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Глава ГУ МЧС по Самарской области проведет личный прием граждан

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9 июля 2026 года состоится личный прием граждан под руководством начальника Главного управления МЧС России по Самарской области, генерал-майора внутренней службы Сергея Петровича Аникина по вопросам, входящим в компетенцию МЧС России.

9 июля 2026 года состоится личный прием граждан под руководством начальника Главного управления МЧС России по Самарской области, генерал-майора внутренней службы Сергея Петровича Аникина по вопросам, входящим в компетенцию МЧС России.

Проведение личного приема пройдет в приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Самарской области по адресу:
г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 210.

Для участия необходимо направить заявку согласно прилагаемой форме на адрес электронной почты: baranoviv@63.mchs.gov.ru в срок
до 1 июля 2026 года.

Теги: МЧС Самара

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