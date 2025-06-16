Расписание работы бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю!
18.06 (среда):
17.15 - 17.45 «Филиппыч» (документальный фильм, 2023г., 12+)
18.00 - 20.20 «Дерсу Узала» (1975г., 12+)
20.30 - 22.15 «Большие глаза» (2014г, 16+)
19.06 (четверг):
18.30 - 19.45 «Роман Костомаров. Рожденный дважды» (12+) из фондов международного кинофестиваля Соль земли
20.00 - 22.00 «Миллионер из трущоб» (2008г., 18+)
20.06 (пятница):
17.30 - 18.10 «Оборона Севастополя» (2012г., 12+)
18.20 - 20.20 "В погоне за счастьем" (2006г., 12+)
20.30 - 22.25 «Завтрак у Тиффани» (1961г., 16+)
21.06 (суббота) Детский день:
17.00 - 17.30 Мультфильмы: 1. «Вовка в Тридевятом царстве» (1965г., 0+) 2. «Ивашка из дворца пионеров» (1981г., 0+)
17.40 - 18.55 «Чудо-Юдо» (2018г., 6+)
19.00 - 20.25 «Мишка принимает бой» (1970г., 0+)
20.35 - 22.15 «Артек. Большое путешествие» (2021г, 6+)
22.06 (воскресенье):
16.00 - 17.10 «Защитникам Отечества посвящается»
Программа мультфильмов №2 фестиваля «Суздальфест» (6+)
17.20 - 17.45 «Чума. Хроники третьего рейха» (документальный фильм режиссёра Максима Кузнецова, 2015г.,12+) Показ в рамках XIV Международного патриотического фестиваля "Борис Коценко представляет"
17.50 - 20.05 «Иди и смотри» (1985г., 16+)
20.15 - 22.25 «Брестская крепость» (2010г., 12+)
Возможны изменения.
Фото: Самарская набережная