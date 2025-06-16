Я нашел ошибку
Главные новости:
Изменения предполагается внести в статью 6 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
Сумму маткапитала предложили увеличивать на 25% с рождением каждого последующего ребенка
78 частных жилых домов остались без воды.
В поселке Марьевка Борского района нарушено водоснабжение
В Самаре ночью +13,+15°С, днем +21,+23°С.
17 июня в регионе ночью возможна гроза, днем до +24°С
А между Пхеньяном и Хабаровском с 19 июня, отметили в РЖД.
Прямое ж/д сообщение Пхеньян - Москва возобновят с 17 июня
В однодневном турнире участвовали 20 команд из Самары, Тольятти и Новокуйбышевска.
В Самаре прошло открытие регионального этапа Всероссийского фестиваля детского дворового волейбола
Соревнования прошли в республике Алтай в альплагере Актру.
Елена Петрова из Самарской области стала победителем этапа Кубка России по альпинизму
Вас ждут на набережной.
Расписание работы бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю
Коэффициент для оплаты воды в квартирах без счетчиков увеличат с 1,5 до 3.
Минстрой предложил увеличить плату за воду в квартирах без счетчиков в 2 раза
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.51
-0.49
EUR 90.94
0.93
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Расписание работы бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «История улицы Саратовской»
Бесплатные мероприятия, которые пройдут в Самаре 15 июня
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Расписание работы бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю

16 июня 2025 21:22
152
Вас ждут на набережной.

 Расписание работы бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю!

18.06 (среда):
17.15 - 17.45 «Филиппыч» (документальный фильм, 2023г., 12+)
18.00 - 20.20 «Дерсу Узала» (1975г., 12+)
20.30 - 22.15 «Большие глаза» (2014г, 16+)

19.06 (четверг):
18.30 - 19.45 «Роман Костомаров. Рожденный дважды» (12+) из фондов международного кинофестиваля Соль земли
20.00 - 22.00 «Миллионер из трущоб» (2008г., 18+)

20.06 (пятница):
17.30 - 18.10 «Оборона Севастополя» (2012г., 12+)
18.20 - 20.20 "В погоне за счастьем" (2006г., 12+)
20.30 - 22.25 «Завтрак у Тиффани» (1961г., 16+)

21.06 (суббота) Детский день:
17.00 - 17.30 Мультфильмы: 1. «Вовка в Тридевятом царстве» (1965г., 0+) 2. «Ивашка из дворца пионеров» (1981г., 0+)
17.40 - 18.55 «Чудо-Юдо» (2018г., 6+)
19.00 - 20.25 «Мишка принимает бой» (1970г., 0+)
20.35 - 22.15 «Артек. Большое путешествие» (2021г, 6+)

22.06 (воскресенье):
16.00 - 17.10 «Защитникам Отечества посвящается»
Программа мультфильмов №2 фестиваля «Суздальфест» (6+)
17.20 - 17.45 «Чума. Хроники третьего рейха» (документальный фильм режиссёра Максима Кузнецова, 2015г.,12+) Показ в рамках XIV Международного патриотического фестиваля "Борис Коценко представляет"
17.50 - 20.05 «Иди и смотри» (1985г., 16+)
20.15 - 22.25 «Брестская крепость» (2010г., 12+)

 Возможны изменения.

 

Фото:   Самарская набережная

Теги: Волга Мероприятия Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Подробности рассказали в городской администрации.
14 июня 2025, 22:46
Бесплатные мероприятия, которые пройдут в Самаре 15 июня
Подробности рассказали в городской администрации. Общество
803
В нем приняли участие владельцы водной техники из Самарской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Волгограда и других городов России.
12 июня 2025, 19:28
День России: в Самаре «Парад на Волге» объединил почти 500 судов
В нем приняли участие владельцы водной техники из Самарской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Волгограда и других городов России. Общество
966
Помимо забегов участников и болельщиков «Королевы спорта» ждала зарядка, спортивные активности, и возможность сдать нормативы ВФСК ГТО. 
12 июня 2025, 16:15
День России: более 2,5 тысяч человек приняли участие в забеге «Королева спорта» в Самаре
Помимо забегов участников и болельщиков «Королевы спорта» ждала зарядка, спортивные активности, и возможность сдать нормативы ВФСК ГТО.  Общество
744
В центре внимания
Назначен гендиректор АО «РКЦ
16 июня 2025  13:32
Назначен гендиректор АО «РКЦ "Прогресс"»
290
Вячеслав Федорищев поздравил медицинских работников Самарской области с профессиональным праздником
15 июня 2025  12:37
Вячеслав Федорищев поздравил медицинских работников Самарской области с профессиональным праздником
1038
Наконец прохладно: в Самарской области ожидают сильный дождь
15 июня 2025  11:20
Наконец прохладно: в Самарской области ожидают сильный дождь
374
В Самаре обновят автобусы на маршрутах № 1 и № 50
14 июня 2025  12:34
В Самаре обновят автобусы на маршрутах №1 и №50
534
В Новокуйбышевске беспилотники пытались атаковать промышленное предприятие
14 июня 2025  10:36
В Новокуйбышевске беспилотники пытались атаковать промышленное предприятие
663
Весь список