В дисциплинах «вейксерфинг» и «вейкским».
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
В СУ СКР СО организована процессуальная проверка.
Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования гибели женщины в Новосемейкино 
Создатели подчеркивают, что это не просто инкубатор, а робот, способный воспроизвести весь процесс — от зачатия до родов.
Ученые в Китае разрабатывают первого в мире робота, способного выносить и родить ребенка
Молодые кабачки лучше съесть в течение одной–двух недель.
В Роскачестве дали советы по хранению кабачков
В рамках программы «Земский работник культуры» 15 специалистов переедут в районы губернии.
В Самарской области заработала программа "Земский работник культуры"
В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении марафона на Кубок главы города.
ГАИ СО: 17 августа в Самаре будет временно ограничено движение транспорта на ряде участков дорожной сети
В Самаре перинатальному центру поставили новое оборудование
В Самаре перинатальному центру поставили новое оборудование
16 августа 2025 19:38
79
В дисциплинах «вейксерфинг» и «вейкским».

Серфинг на Волге. 12 и 13 августа в Самаре в акватории Серной Воложки на базе станции серфинга «Surf Play» прошли официальные региональные соревнования: чемпионат и первенство Самарской области по серфингу в дисциплинах «вейксерфинг» и «вейкским».

Юниоры:

Макар Мясищев
Степан Офицеров
Ян Волков

Юниорки:

Майя Турутина
София Мамонтова
Анна Щанкина

Вейкским, мужчины:

Андрей Офицеров
Александр Бочкарев
Дмитрий Красников

Вейкским, женщины:

Екатерина Бранчевская
Ольга Нестерова
Мария Тальнова

Вейксерфинг, мужчины:

Геннадий Абросимов
Дмитрий Красников
Андрей Офицеров

Вейксерфинг, женщины:

Елена Гладенькова
Ольга Нестерова
Татьяна Фурсова

 

Фото:  Самарская федерация серфинга/минспорта СО

Теги: Волга Мероприятия Самара

Весь список