В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу

Серфинг на Волге. 12 и 13 августа в Самаре в акватории Серной Воложки на базе станции серфинга «Surf Play» прошли официальные региональные соревнования: чемпионат и первенство Самарской области по серфингу в дисциплинах «вейксерфинг» и «вейкским».
Юниоры:
Макар Мясищев
Степан Офицеров
Ян Волков
Юниорки:
Майя Турутина
София Мамонтова
Анна Щанкина
Вейкским, мужчины:
Андрей Офицеров
Александр Бочкарев
Дмитрий Красников
Вейкским, женщины:
Екатерина Бранчевская
Ольга Нестерова
Мария Тальнова
Вейксерфинг, мужчины:
Геннадий Абросимов
Дмитрий Красников
Андрей Офицеров
Вейксерфинг, женщины:
Елена Гладенькова
Ольга Нестерова
Татьяна Фурсова
Фото: Самарская федерация серфинга/минспорта СО