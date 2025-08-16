В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу

79

Серфинг на Волге. 12 и 13 августа в Самаре в акватории Серной Воложки на базе станции серфинга «Surf Play» прошли официальные региональные соревнования: чемпионат и первенство Самарской области по серфингу в дисциплинах «вейксерфинг» и «вейкским».

Юниоры:

Макар Мясищев

Степан Офицеров

Ян Волков

Юниорки:

Майя Турутина

София Мамонтова

Анна Щанкина

Вейкским, мужчины:

Андрей Офицеров

Александр Бочкарев

Дмитрий Красников

Вейкским, женщины:

Екатерина Бранчевская

Ольга Нестерова

Мария Тальнова

Вейксерфинг, мужчины:

Геннадий Абросимов

Дмитрий Красников

Андрей Офицеров

Вейксерфинг, женщины:

Елена Гладенькова

Ольга Нестерова

Татьяна Фурсова

Фото: Самарская федерация серфинга/минспорта СО