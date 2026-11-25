Соблюдение правил личной гигиены, регулярное проветривание помещений и поддержание достаточной влажности воздуха помогают снизить риск заражения острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом 25 ноября рассказала главный врач московской городской поликлиники № 220 Анна Косенкова, пишут "Известия".

«Чаще мойте руки, особенно после улицы и поездок в общественном транспорте. И старайтесь не касаться лица», — посоветовала специалист в беседе с aif.ru.

В общественных местах рекомендуется носить защитные маски не более двух часов. Использованные одноразовые маски необходимо выбрасывать, а тканевые — тщательно стирать и проглаживать горячим утюгом. Особое внимание - микроклимату в помещении, особенно если дома или на работе есть заболевшие ОРВИ.

«Проветривание уменьшает концентрацию вредных веществ и вирусов в атмосфере. Только не выстуживайте помещение, выбирайте температурный режим, комфортный для себя и других членов семьи», — пояснила врач.

Специалист также рекомендовала поддерживать достаточную влажность воздуха. При отсутствии увлажнителя Косенкова предложила разместить рядом с батареями емкости с водой.

«Не забывайте о влажной уборке. Если же кто-то из домочадцев заболел, мойте пол и протирайте пыль несколько раз в день», — добавила она.

Для поддержания иммунитета специалист посоветовала регулярно заниматься спортом, полноценно питаться и соблюдать режим сна.