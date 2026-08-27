Самарские автокомпоненты на международной арене: Группа ОАТ представляет свои разработки на выставке MIMS Automobility 2026 в Санкт-Петербурге

Группа ОАТ (предприятие входит в структуру ПАО «КАМАЗ») совместно с партнерами НПК «АВТОПРИБОР» и MGC Automotive принимает участие в одной из крупнейших международных выставок автомобильной индустрии — MIMS Automobility 2026 (25–28 августа).

В этом году масштабное отраслевое событие объединило более 1 500 компаний-производителей и поставщиков комплектующих из России, Китая, Турции, Индии, Кореи и других стран.

На совместном стенде представлен широкий ассортимент оригинальных запасных частей, выпускаемых предприятиями Группы ОАТ. Продукция поставляется как напрямую на конвейеры крупнейших автозаводов страны, так и на вторичный рынок в фирменной бело-красной упаковке бренда.

Специалисты компании консультируют гостей, презентуют обновленную линейку и обсуждают новые кооперационные проекты с потенциальными партнерами.

Врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков:

«То, что наши предприятия демонстрируют богатый ассортимент оригинальных деталей, налаживают прямые контакты с заказчиками и расширяют рынки сбыта, еще раз доказывает: машиностроительный комплекс Самарской губернии обладает высочайшим уровнем инженерных компетенций и играет ключевую роль в обеспечении технологического суверенитета страны».

Фото: Минпромторг Самарской области