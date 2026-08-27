В регионе обсудили новый инструмент оценки издержек бизнеса при принятии НПА

В региональном центре «Мой бизнес» прошел обучающий семинар по работе с новым программным модулем «Онлайн-калькулятор ОРВ».

Обучающий семинар посетили более 100 специалистов, осуществляющих оценку регулирующего воздействия, — сотрудники органов исполнительной власти, а также профильные специалисты администраций муниципальных образований Самарской области.

Образовательное мероприятие организовано министерством экономического развития и инвестиций Самарской области и компанией «НПП Протолаб». Семинар посвятили практическим аспектам работы в новом модуле «Онлайн-калькулятор» на региональном портале ОРВ. Данный инструмент предназначен для оперативного и всестороннего расчета издержек бизнеса и госорганов, возникающих при принятии новых нормативных правовых актов.

Оценка регулирующего воздействия является ключевым элементом регуляторной политики государства. Использование цифровых инструментов позволяет обеспечить прозрачность процедур нормотворчества и баланс интересов государства, общества и бизнеса на этапе разработки документов.

«Оценка регулирующего воздействия является не просто формальной экспертизой, а реальным механизмом защиты предпринимателей от избыточных требований и административной нагрузки. Мы видим готовность региональных команд внедрять современные цифровые инструменты для повышения качества проводимой работы и обеспечения прозрачности процедур», — отметил зампредседателя Правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Участники семинара изучили алгоритмы расчетов, заложенные в основу калькулятора, работу с интерфейсом системы, а также функционал автоматизированного расчета, позволяющего минимизировать риски предоставления неполных или недостоверных сведений, что является критически важным фактором для успешного прохождения экспертизы проектов НПА.

Особое внимание уделили вопросам проведения оценки регулирующего воздействия в муниципалитетах: сотрудниками министерства были даны рекомендации о видах издержек для потенциальных адресатов правового регулирования, об организационных вопросах проведения ОРВ, об источниках статистических сведений, которые можно использовать при проведении ОРВ на муниципальном уровне.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области