Я нашел ошибку
Главные новости:
С 22:00 28 августа до 20:00 29 августа (время местное) железнодорожный переезд в районе посёлка Чёрновский будет закрыт.
Железнодорожный переезд в районе посёлка Чёрновский будет временно закрыт
В Казани на площадке Казанского государственного аграрного университета завершился финал международного конкурса «АгроНТРИ-2026».
Школьники Самары вошли в число призеров финала «АгроНТРИ‑2026» в Казани
Тренировочную базу «Крыльев Советов» посетил болельщик команды Виктор Тимофеевич Хмелёв, который недавно отметил 90-летний юбилей.
«Крылья Советов» поздравили 90-летнего болельщика Виктора Хмелёва с юбилеем
В региональном центре «Мой бизнес» прошел обучающий семинар по работе с новым программным модулем «Онлайн-калькулятор ОРВ».
В регионе обсудили новый инструмент оценки издержек бизнеса при принятии НПА
Температура воздуха 28 августа в Самаре ночью +9, +11°С, днем +18, +20°С.
28 августа в регионе без осадков, до +21°С
На совместном стенде представлен широкий ассортимент оригинальных запасных частей, выпускаемых предприятиями Группы ОАТ.
Самарские автокомпоненты на международной арене: Группа ОАТ представляет свои разработки на выставке MIMS Automobility 2026 в Санкт-Петербурге
Временный стадион вместимостью более 800 зрителей возводят в эти дни на пляже Первомайского спуска в Самаре.
В Самаре строится стадион для соревнований Спартакиады по пляжному волейболу
В акватории Куйбышевского водохранилища в Тольятти на базе яхт-клубов «Дружба» и «Остров сокровищ» в течение недели проходили чемпионат России.
В губернии завершился чемпионат России по парусному спорту
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.28
-0.18
EUR 98.29
-0.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Олимпийский чемпион Давид Белявский и чемпионка мира Александра Солдатова побывали в Самаре с рабочим визитом.
В Тольятти пройдет фестиваль фитнеса «Энергия спорта»
 26 августа в самарском зоопарке расскажут о необычной рыбке
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Крылья Советов» поздравили 90-летнего болельщика Виктора Хмелёва с юбилеем

83
Тренировочную базу «Крыльев Советов» посетил болельщик команды Виктор Тимофеевич Хмелёв, который недавно отметил 90-летний юбилей.

Тренировочную базу «Крыльев Советов» посетил болельщик команды Виктор Тимофеевич Хмелёв, который недавно отметил 90-летний юбилей.

Виктор Тимофеевич закончил Куйбышевский индустриальный институт (ныне - СамГТУ). Работал инженером на ведущих предприятиях города, в том числе на Куйбышевском металлургическом заводе, имеющем самое непосредственное отношение к истории развития «Крыльев». Награждён медалями «За доблестный труд» и «Ветеран труда».

С юношеских лет Виктор Тимофеевич увлекается футболом и поддерживает «Крылья Советов», как он сам вспоминает, с 1950 года. Таким образом, стаж его боления за клуб - уже более 75 лет. Виктор Тимофеевич до этого сезона регулярно посещал домашние матчи «Крыльев». Сейчас ввиду состояния здоровья предпочитает смотреть прямые трансляции.

По приглашению клуба Виктор Тимофеевич побывал на тренировочной базе «Крыльев». В компании заслуженного ветерана клуба Валерьяна Панфилова и генерального директора Тархана Джабраилова он посетил тренировку основной команды. Виктор Тимофеевич пообщался с игроками и тренерским штабом, пожелал им удачи в предстоящих матчах и новых побед. В свою очередь, клуб поздравил Виктора Тимофеевича с прошедшим 90-летием, поблагодарил за многолетнюю любовь и поддержку команды.

В честь прошедшего юбилея и в знак безмерного уважения за преданность клубу команда организовала коридор, через который Виктор Тимофеевич прошел под аплодисменты.

Отметим, что в Самарской области уделяется особое внимание вопросам развития отрасли спорта, поддержке различных спортивных учреждений и клубов.   Одна из ключевых задач - вовлечение населения региона в систематические занятия физкультурой и спортом, что отвечает целям государственной программы «Спорт России».

 

Фото: ПФК «Крылья Советов», Виктор Лунченко

Теги: Крылья Советов Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В пятом туре Альфа-Банк РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" в гостевом матче встречались с тольяттинским "Акроном".
23 августа 2026, 15:59
"Крылья Советов" одержали победу над тольяттинским "Акроном" - 3:0
В пятом туре Альфа-Банк РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" в гостевом матче встречались с тольяттинским "Акроном". Спорт
1296
23-летний полузащитник "Крыльев Советов" Сергей Бабкин перешёл в московский "Локомотив".
22 августа 2026, 11:53
Полузащитник "Крыльев Советов" Сергей Бабкин продолжит карьеру в "Локомотиве"
23-летний полузащитник "Крыльев Советов" Сергей Бабкин перешёл в московский "Локомотив". Спорт
1506
В втором туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали санкт-петербургский "Зенит".
19 августа 2026, 19:53
"Крылья Советов" по пенальти уступили "Зениту"
В втором туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали санкт-петербургский "Зенит". Спорт
1659
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре временно ограничат движение на участке улицы Николая Панова
27 августа 2026  12:47
В Самаре временно ограничат движение на участке улицы Николая Панова
244
Заявки на участие в программе «Мама-предприниматель» подали более 200 жительниц Самарской области
27 августа 2026  12:42
Заявки на участие в программе «Мама-предприниматель» подали более 200 жительниц Самарской области
250
В Самаре и Тольятти прошли ярмарки вакансий для сотрудников пострадавшего склада Вайлдберриз
27 августа 2026  11:13
В Самаре и Тольятти прошли ярмарки вакансий для сотрудников пострадавшего склада Вайлдберриз
271
Определили подрядчика, который займётся созданием программно-аппаратного комплекса «Парковки Самары»
27 августа 2026  10:08
Определили подрядчика, который займётся созданием программно-аппаратного комплекса «Парковки Самары»
276
1 сентября 2026 года в Самаре будет полностью запрещена розничная продажа алкоголя
27 августа 2026  09:22
1 сентября 2026 года в Самаре будет полностью запрещена розничная продажа алкоголя
302
Весь список