В Самаре в рамках Международного дня Волги пройдет акция "Живая Волга"

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24 мая в 11.00 в акватории реки Самара (г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Набережная реки Самара, д. 157, лодочная станция «Навигатор» (под Южным мостом) в рамках Международного дня Волги состоится традиционная акция Общественной палаты Самарской области «Живая Волга». Акция проводится с 2017 года совместно со Средневолжским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству и Думой городского округа Самара.



Ежегодно в День Волги реализуются мероприятия, направленные на привлечение внимания к экологическим проблемам одной из крупнейших рек мира, которая является не только национальной гордостью России, но и ценным природным объектом. Основная часть экологических мероприятий осуществляется в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология», который был инициирован Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Однако экологическое оздоровление Волги, формирование экологической культуры и повышение уровня экологической грамотности невозможно без вовлечения общественности и гражданских инициатив. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отмечал, что сохранение экологии, уникальной природы нашего края – это дело не только профессионалов, но также совместный вклад всех жителей региона. Только при таком подходе возможно достижение результатов.



В рамках предстоящей акции «Живая Волга» состоится рейд по выявлению браконьерских орудий лова, установленных в акватории рек Волга и Самара (локация Стрелки). Пройдет мониторинг прибрежных субъектов предпринимательства на предмет соблюдения природоохранного законодательства, будет проведен эколого-образовательный ликбез, направленный на повышение осведомленности жителей Поволжья об экосистеме Волги и об антропогенных факторах, влияющих на нее.

Фото: Павел Покровский