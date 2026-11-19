Постановка Самарского театра юного зрителя «СамАрт» «Дом, в котором…» получила сразу две награды Большого Детского фестиваля и Национальной театральной премии «Арлекин». Спектакль по роману Мариам Петросян признали лучшим в своей номинации, а также отметили специальным призом детского жюри, пишет Самара-МК.

Постановка режиссера Сойжин Жамбаловой получила награду «Приз от родителей детского жюри фестиваля». Статуэтку и диплом лауреата от имени театра приняли исполнительный директор Марина Сергиенко и сама режиссер.

«Наш спектакль рождался в большой любви. А дети, которые рождаются в любви, непременно счастливые. Конечно, мы очень радуемся этой награде, и наши зрители вместе с нами», — поделилась Марина Сергиенко.

Спектакль показали в рамках IX Большого Детского фестиваля 25 сентября. Ради постановки «СамАрта» детское жюри специально приехало в Самару, хотя основные мероприятия фестиваля проходили в Москве и Санкт-Петербурге.

В этом году организаторы получили около 800 заявок на участие в конкурсной программе. Театральные постановки представили 37 театров из 19 регионов России, а также Казахстана и Беларуси.

Премьера «Дома, в котором…» состоялась в «СамАрте» в октябре 2025 года. Для работы над спектаклем художественный руководитель театра Денис Хуснияров пригласил режиссера Сойжин Жамбалову. Над постановкой также работали художник Надя Скоморохова, драматург Виктория Костюкевич, композитор Дахалэ Жамбалов и другие специалисты.

Спектакль основан на популярном романе Мариам Петросян, вокруг которого сформировалось большое фанатское сообщество. Поклонники книги приезжают на постановку в Самару из разных городов России. Некоторые участвуют в организованных театром «меняльниках» — обменах вещами по правилам, придуманным героями произведения.

Отдельно постановку отметила председатель детского жюри фестиваля Николь Плиева, назвав ее «театральным чудом» и «многоэтажкой смыслов».

В 2026 году в рамках Большого Детского фестиваля впервые вручается Российская национальная театральная премия «Арлекин». Самарский спектакль стал победителем в номинации «Лучший спектакль».

Фото: Министерство культуры Самарской области