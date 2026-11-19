В Сызрани Самарской области более двух тыс. жителей добились перерасчета за воду. Им помогла местная прокуратура, которая выявила проблемы в системе водоснабжения города. Подробностями поделилась пресс-служба правоохранителей.

Надзорное ведомство зафиксировало перебои — они растянулись почти на 100 часов — из-за технологических нарушений в период с 23-го по 27 сентября нынешнего года. Проблема затронула 302 МКД, 924 частных жилых дома, 40 учебных заведений и 25 медучреждений.

Директору ресурсоснабжающей организации и и. о. мэра Сызрани внесли представление, а на инженера предприятия завели административное дело. Виновных уже привлекли к ответственности, а пострадавшим выполнили перерасчет примерно на 247 тыс. рублей, пишет Самара-МК.