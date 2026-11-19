На Земле утром 19 ноября зарегистрировали слабую магнитную бурю, которая продолжалась около трех часов. Явление стало вторым с начала ноября, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, пишет Ура.ру.

«Магнитная буря небольшой мощности G1 (первый нижний класс по используемой 5-ступенчатой классификации) зарегистрирована на Земле в интервале времени с 3 до 6 утра по московскому времени», — говорится в сообщении в telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии. По данным специалистов, буря уже закончилась.

Причиной стало воздействие небольшой корональной дыры на Солнце. Земля находится в зоне ее влияния с 17 ноября. За последние двое суток скорость и температура солнечного ветра в околоземном пространстве умеренно повысились. Это и привело к возникновению магнитной бури.

Предыдущая магнитная буря началась на Земле 8 ноября. Планета вошла в поток плазмы из корональной дыры, после чего скорость солнечного ветра в окрестностях Земли за двое суток выросла примерно с 300 до 700 километров в секунду. Об этом сообщал RT.