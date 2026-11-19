Потребительская корзина в ноябре 2026 года демонстрирует ценовую устойчивость: недельная дефляция на уровне 0,04% и снижение минимальных цен на социально значимые товары в сетях на 1,6% говорят о формировании устойчивой модели рынка. Профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Константин Лебедев рассказал, что рост издержек производителей компенсируется разумной политикой розницы, где средняя наценка на товары «первой цены» снизилась, пишет Ура.ру.

«В начале ноября Росстат зафиксировал недельную дефляцию на уровне 0,04%. В сегменте овощей и фруктов заметны позитивные сигналы: яблоки за первую неделю ноября подешевели на 1%, лук — на 0,04%. Сезонный фактор вносит свои коррективы: капуста и картофель прибавили 0,7% и 0,5% соответственно, однако динамика остается сдержанной и соответствует обычным для этого периода колебаниям», — рассказал Лебедев.

В животноводческом сегменте цены также движутся в спокойном режиме. Это отражает адаптацию отрасли к затратам на корма, энергоносители и логистику.

«С экономической точки зрения цена продукта складывается из затрат на сырье, переработку, доставку и торговой надбавки. И здесь особенно важен ответственный подход розницы.

Крупные торговые сети в сентябре-октябре отчитались о снижении минимальных цен на социально значимые товары на 1,6% в годовом выражении. А средняя наценка на товары «первой цены» составила минус 0,3%», — уточнил эксперт.