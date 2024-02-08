На Выставке "Россия" рассказали о достижениях губернии в реализации проекта «Оздоровление Волги»

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На Международной выставке-форуме "Россия" прошла пленарная сессия о ключевых результатах и достижениях в сфере экологии. Ее приурочили к тематическому дню в рамках «Форума национальных достижений: Экология», который проходит на площадке Выставки с 3 по 27 февраля. Сегодня общество требует от государства и промышленности соблюдения высоких экологических стандартов, нужны адекватные современным вызовам решения, отметила заместитель Председателя Правительства России Виктория Абрамченко.

«Еще 20–30 лет назад никто не задумывался об экологии. Не принято было штрафовать бизнес за выбросы и сбросы. Мы понятия не имели об экологичном транспорте или об экономике замкнутого цикла. Лучшей упаковкой была бумага, а пластиковые пакеты были модным аксессуаром, который нужно было еще постараться достать. И благодаря неизменной поддержке Президента Правительству удалось добиться позитивных изменений по многим экологическим и природоохранным направлениям», — сказала Виктория Абрамченко.

Одним из основных инструментов здесь является национальный проект «Экология», который реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина.

В Самарской области реализация национального проекта находится на контроле у губернатора Дмитрия Азарова. За последние шесть лет в регионе решены многие вопросы в сфере охраны природы, и работа в этом направлении продолжается. Ликвидированы более 800 несанкционированных свалок, идет работа по объектам накопленного экологического вреда, качественные изменения произошли и в системе сортировки и переработки отходов. В 2023 году выполнено лесовосстановление на площади 808,6 гектара, заготовлено 10 тыс. семян лесных растений.

В рамках национального проекта «Экология» реализованы десятки тысяч мероприятий по экологическому оздоровлению водных объектов, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. Благодаря этому 17 миллионов человек улучшили условия проживания. Одно из главных достижений — строительство 105 очистных сооружений в бассейне Волги. В результате объем неочищенных стоков сократился почти вдвое.

Врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Михаил Студенников сегодня принял участие в пленарной сессии «Вода России», где рассказал о реализации проекта «Оздоровление Волги» в Самарской области.

«Всего в период с 2020 по 2024 годы планируется построить или реконструировать 18 объектов водоотведения в 13 муниципалитетах региона. 10 объектов уже введены в эксплуатацию. По итогам 2023 года удалось снизить отводимые в Волгу загрязненные сточные воды на 300 млн кубических метров в год. Также по нацпроекту проходит ликвидация двух объектов накопленного экологического вреда», - отметил Михаил Студенников.

По оценке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Самарская область вошла в топ-3 лучших регионов по реализации проекта «Оздоровление Волги».

Виктория Абрамченко сообщила, что в России каждый год растет число эковолонтеров. По поручению Президента РФ Владимира Путина было создано всероссийское молодежное движение «Экосистема», которое объединило множество экологических волонтеров — тех, кто собирают мусор, очищают водоемы, высаживают деревья, дают вторую жизнь отходам или помогают бездомным животным.

Перед государством стоят серьезные экологические задачи, отметила вице-премьер. «Одна из национальных целей развития страны до 2030 года, обозначенная Президентом, связана с достижением нескольких важных результатов. Мы должны в два раза сократить выбросы опасных загрязняющих веществ, оздоровить водные объекты, ликвидировать свалки и создать эффективную систему обращения с отходами таким образом, чтобы сортировать 100% отходов и снизить объем захоронения в два раза», — подчеркнула Виктория Абрамченко.

Отраслевой день «Экология» проходит в рамках Форума национальных достижений, который продлится на Выставке "Россия" до 27 февраля. Заместители Председателя Правительства России и министры представляют результаты реализации национальных проектов и масштабных государственных программ в ходе тематических дней

Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения Выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.