Лучший начальник караула Самарской области служит в Тольятти

Сергей Проказов стал победителем областного конкурса «Лучший по профессии» среди начальников пожарных караулов. Соревнования, организованные областным управлением МЧС России, проходили в два этапа. Чтобы завоевать этот титул, участникам пришлось пройти серьезный отбор: от сдачи теоретических экзаменов до выполнения сложнейших профессиональных нормативов.

Сергей Проказов — начальник караула 75-й пожарно-спасательной части 31-го отряда успешно прошёл все испытания и занял первое место.

За его плечами — служба в десантных войсках и более десяти прыжков с парашютом. Именно в армии Сергей окончательно решил, что его призвание помогать людям, пополнив ряды сотрудников МЧС России.

Профессиональный путь старшего лейтенанта внутренней службы Сергея Пррказова в пожарной охране отмечен многократным руководством тушением пожаров. В его послужном списке руководство ликвидацией крупных пожаров, происходивших в Тольятти и Жигулевске, в том числе борьба с лесными возгораниями.

При высокой ответственности службы Сергей находит время для семьи и спорта. Он воспитывает сына и ведёт активный образ жизни. В составе сборной 31-го отряда он регулярно берет призовые места на областных турнирах.

Вместе с командой МЧС стал чемпионом Тольятти по функциональному многоборью.

Главным личным достижением прошлого года для Сергея стало покорение Эльбруса. На высоте 5642 метра он установил флаг МЧС России, в очередной раз доказав, что для настоящего спасателя нет недостижимых вершин.

Фото: пресс-служба МЧС России по Самарской области