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Лучший начальник караула Самарской области служит в Тольятти

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Сергей Проказов стал победителем конкурса «Лучший по профессии» среди начальников пожарных караулов Самарской области.

Сергей Проказов стал победителем областного конкурса «Лучший по профессии» среди начальников пожарных караулов. Соревнования, организованные областным управлением МЧС России, проходили в два этапа. Чтобы завоевать этот титул, участникам пришлось пройти серьезный отбор: от сдачи теоретических экзаменов до выполнения сложнейших профессиональных нормативов.

Сергей Проказов — начальник караула 75-й пожарно-спасательной части 31-го отряда успешно прошёл все испытания и занял первое место.

За его плечами — служба в десантных войсках и более десяти прыжков с парашютом. Именно в армии Сергей окончательно решил, что его призвание помогать людям, пополнив ряды сотрудников МЧС России.

Профессиональный путь старшего лейтенанта внутренней службы Сергея Пррказова в пожарной охране отмечен многократным руководством тушением пожаров. В его послужном списке руководство ликвидацией крупных пожаров, происходивших в Тольятти и Жигулевске, в том числе борьба с лесными возгораниями.

При высокой ответственности службы Сергей находит время для семьи и спорта. Он воспитывает сына и ведёт активный образ жизни. В составе сборной 31-го отряда он регулярно берет призовые места на областных турнирах.

Вместе с командой МЧС стал чемпионом Тольятти по функциональному многоборью.

Главным личным достижением прошлого года для Сергея стало покорение Эльбруса. На высоте 5642 метра он установил флаг МЧС России, в очередной раз доказав, что для настоящего спасателя нет недостижимых вершин.

 

Фото:   пресс-служба МЧС России по Самарской области

Теги: МЧС Тольятти

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