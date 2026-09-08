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В Минсельхозе прошел конкурсный отбор проектов, предусматривающих их реализацию с участием средств гранта

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Восемь заявителей представили конкурсной комиссии бизнес-планы по развитию проектов по растениеводству, мясному животноводству, рыбоводству.

Восемь заявителей представили конкурсной комиссии бизнес-планы по развитию проектов по растениеводству, мясному животноводству, рыбоводству. По результатам конкурсного отбора комиссия рекомендовала к реализации те из них, которые генерируют не только экономический эффект, но и решают социальные задачи: закрепляют кадры в сельской местности, развивают локальные цепочки добавленной стоимости и способствуют технологическому обновлению малых форм хозяйствования.

Для сельхозтоваропроизводителей и физических лиц с текущего года предусмотрена единая поддержка в виде гранта на развитие фермерского хозяйства. Заявители могут рассчитывать на сумму от государства в размере от 5 до 30 млн рублей включительно. Все зависит от того, сколько собственных средств готов вложить фермер в развитие своего проекта. На грант можно приобрести земельные участки для осуществления деятельности, помещения, модульные объекты, необходимые для производства, подключить их к коммуникациям, укомплектовать оборудованием, погасить основной долг по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, или займам, полученным в сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативах, в отдельных случаях приобрести маточное поголовье крупного рогатого скота.

Анастасия Бушнева из Ставропольского района представила проект по разведению форели в прудах.

– Мы занимаемся несколько лет рыбопосадочным материалом. Захотели расшириться и начать выращивать товарную рыбу, перейти на производство полного цикла. Для этого не хватало площадей. Грант нам в этом поможет. С его помощью приобретем земельный участок и гидротехническое сооружение – линию из пяти прудов для выращивания радужной форели. В дальнейшем планируем увеличить количество линий до трех, а вместе с этим и производство товарной рыбы. Своими силами мы бы шли к этому намного дольше, – делится Анастасия.

Также в регионе в текущем году ветеранам и участникам СВО предоставляется грант «Агромотиватор». Он поможет приобрести, построить или отремонтировать производственные помещения, подключить их к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, в том числе автономным, укомплектовать необходимым оборудованием, закупить сельскохозяйственную технику и специализированный транспорт, сельхозживотных, птицу, рыбопосадочный материал, многолетние насаждения. Если проект участника спецоперации ориентирован на развитие животноводства, размер гранта может составить до 7 млн рублей, на иные направления деятельности, например растениеводство (в том числе овощеводство), переработку, предусмотрено до 5 млн рублей.

Из восьми проектов, представленных комиссии, три участника СВО претендовали на грант «Агромотиватор». Одним из получателей этого вида господдержки стал Руслан Рахимкулов из Красноярского района. На средства гранта мужчина планирует приобрести нетелей мясного направления животноводства, трактор, погрузчик, пресс-подборщик и жатку. Для реализации проекта создаст два постоянных рабочих места и примет на работу животновода и тракториста-машиниста.

– Уже приобрел двух бычков. Имеется грузовой автомобиль для перевозки сельхозпродукции, а также два земельных участка у сел Хорошенькое и Кривое озеро. На одном из них планирую построить помещение для хранения продукции и для содержания животных. Материал для строительства уже в наличии. Для работы выбрал породу герефорд. Срок окупаемости моего проекта составит примерно 4 года, – рассказывает Руслан.

 

Фото:  Минсельхозпрод Самарской области

Теги: Самара

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