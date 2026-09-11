В Самарской библиотеке для слепых состоится мультисенсорный инклюзивный спектакль в темноте «Дорога к человеку»

12 сентября в 17:00 в Самарской областной библиотеке для слепых (ул. Ярмарочная, 49) пройдет мультисенсорное инклюзивное путешествие «Дорога к человеку» — уникальный спектакль в темноте, где зрители смогут погрузиться в атмосферу путешествия в поезде, задействуя все органы чувств, кроме зрения.



Постановка создана по мотивам произведений Василия Макаровича Шукшина и представляет собой инклюзивный спектакль в темноте, который может перевернуть привычное представление о театральном искусстве.



Зрителей ждет полное погружение в атмосферу обычного железнодорожного купе. Здесь намеренно не будет привычных театральных декораций и ослепляющих софитов. Пространство лишено визуального шума, чтобы максимально обострить другие органы чувств. Посетители окажутся в вагоне поезда, где отчетливо слышен ритмичный стук колес и мелодичный звон подстаканника, звучит живой, колоритный шукшинский говор и тихие, искренние разговоры о жизни. Атмосферу дополнят узнаваемые ароматы горячего травяного чая и простой еды из авоськи, а также тактильные ощущения: фактура ткани, шелест газетной бумаги и легкая вибрация.



Особую социальную и культурную ценность мероприятию придает формат «театра равных». В постановке играет команда актеров с разными возможностями здоровья: зрячие и незрячие артисты. Их совместная игра на сцене стирает социальные и физические границы. Для незрячих и слабовидящих зрителей это привычная, комфортная и полностью доступная среда, где они чувствуют себя главными героями, а не «особенными» гостями. Для зрячих же посетителей это редкий и ценный шанс отключить визуальное восприятие, довериться слуху, обонянию и осязанию, оказавшись в абсолютно равных условиях со своими незрячими соседями по залу.



Режиссером-постановщиком выступила Ольга Афанасьева — магистр психологии, нарративный практик и семейный психолог.

Организатор мероприятия: Самарская областная библиотека для слепых.

Длительность путешествия составляет приблизительно один час. Камерный формат постановки позволяет сохранить интимную, доверительную атмосферу, поэтому количество мест строго ограничено. Событие направлено на развитие инклюзивной культуры в Самарской области и наглядно доказывает, что искусство способно объединять людей вне зависимости от их физических возможностей.



Забронировать билет или задать любой вопрос о доступности среды можно по телефону или в мессенджерах: 89608178122: (Ольга Викторовна)

Возрастное ограничение 12+

Событие будет проведено в рамках всероссийского проекта «Книжный поезд».

Фото: минкульт СО