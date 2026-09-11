Схема движения троллейбусов временно изменится в связи с ограничением движения в районе перекрёстка улицы XXII Партсъезда и Московского шоссе в Самаре

С 21:00 11 сентября до 21:00 14 сентября на кольцевом пересечении улицы XXII Партсъезда и Московского шоссе в Самаре будет действовать ограничение движения транспорта — частично перекрёсток перекроют при движении по улице XXII Партсъезда в направлении улицы Ново-Садовой. Также часть контактной сети троллейбусов временно отключат. В связи с этим в указанный период работу троллейбусов трёх маршрутов, для которых будет невозможен поворот с улицы XXII Партсъезда на Московское шоссе, организуют по временным схемам:



- троллейбусы № 17 в направлении железнодорожного вокзала направят по улице Стара-Загора – проспекту Кирова – Московскому шоссе, далее – по своему маршруту;

- троллейбусы № 19 в направлении улицы Ново-Садовой и троллейбусы № 20 в направлении железнодорожного вокзала поедут по проспекту Кирова – Московскому шоссе, далее – по своим обычным трассам.



Для остальных троллейбусных маршрутов, которые следуют прямо по Московскому шоссе, изменение схем движения не планируется.



Отметим, что временное отключение контактной сети связано с необходимостью восстановления водовода под проезжей частью и строительно-монтажными работами по реконструкции участка кабельной линии электропередачи от подстанции «Томашев Колок» до трансформаторной подстанции «ТП-1713».

Фото: пресс-служба администрации Самары

