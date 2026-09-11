В историческом центре Самары временно ограничат движение транспорта

Для обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением полкового праздника 5-го гусарского Александрийского полка и шествия членов Союза «Военно-исторический клуб ВИК «Бессмертные гусары» в историческом центре Самары локально ограничат движение транспорта, в том числе средств индивидуальной мобильности. С 14:00 до 19:00 12 сентября ограничение будет действовать на участке улицы Шостаковича от улицы Фрунзе до улицы Чапаевской. Также с 06:00 до 19:00 12 сентября запрещены остановка и парковка.



Отметим, что маршрутов общественного транспорта на указанном участке улично-дорожной сети нет.

Фото: пресс-служба администрации Самары

