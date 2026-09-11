Самарцев приглашают на арт - фестиваль «Живописный город. Глазами художника»

12 сентября с 11:00 до 19:00 Самарское региональное отделение Союза художников России приглашает на арт - фестиваль «Живописный город. Глазами художника».



6 творческих площадок развернутся на территории «Живописного города» в Выставочном зале на ул. Молодогвардейской, 209, а также в прилегающих к залу скверах - Галактионова и Шанхай.



Для гостей фестиваля будут организованы бесплатные мастер-классы по живописи, графике и творческим ремёслам, открыты студенческие арт-площадки и выставка профессиональных художников и мастеров с уникальными авторскими работами. Дополнением к атмосфере станут выступления от самарских музыкальных коллективов и артистов.



«Живописный город» станет пространством для живого общения и обмена опытом между художниками, мастерами и посетителями фестиваля. В этом году фестиваль приурочен к 440-летию Самары и предлагает гостям взглянуть на родной город «глазами художника», через творчество и вдохновение, проникнуться искусством, созданным самарскими авторами, и самим почувствовать себя творцами. Четыре года подряд «Живописный город» собирает всё больше участников и гостей - и это лучшее подтверждение, что идея объединять город через творчество оказалась настоящей и востребованной.



Без возрастных ограничений. Вход на все активности свободный.

Фото: минкульт СО