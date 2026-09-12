В центре Самары 12 сентября ограничат движение из-за праздника гусар

Мера связана с обеспечением безопасности дорожного движения при проведении полкового праздника 5-го гусарского Александрийского полка и шествия членов Союза «Военно-исторический клуб ВИК «Бессмертные гусары»». Ограничения затронут не только автомобили, но и средства индивидуальной мобильности.

«С 14:00 до 19:00 12 сентября ограничение будет действовать на участке улицы Шостаковича от улицы Фрунзе до улицы Чапаевской», — говорится в сообщении городской администрации. Кроме того, с 06:00 до 19:00 12 сентября на указанном участке улицы запрещены остановка и парковка.

В тексте также отмечено: «Маршрутов общественного транспорта на указанном участке улично-дорожной сети нет», пишет Обоз-инфо.