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19-летнего жителя Жигулевска госпитализировали с проникающим ножевым ранением грудной клетки

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19-летнего жителя Жигулевска госпитализировали с проникающим ножевым ранением грудной клетки

В августе прошлого года в дежурную часть ОМВД России по городу Жигулёвску в ночное время поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации 19-летнего местного жителя с проникающим ножевым ранением грудной клетки, полученным в гараже, расположенным в районе ул. Гоголя.

Для выяснения деталей случившегося в медицинское учреждение и по указанному в сообщении адресу выехали полицейские.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции, находясь на маршруте патрулирования недалеко от места происшествия, обратили внимание на мужчину с явными признаками опьянения, который при виде полицейских попытался скрыться. После непродолжительной погони патрульные задержали и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Проведенным исследованием установлено, что здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

Судом по ходатайству органа следствия ранее неоднократно судимый за кражи 41-летний злоумышленник заключен под стражу в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п.з ч.2 ст.111 УК РФ.

В рамках расследования уголовного дела следователем назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести вреда здоровью, локализации и глубины травмы, а также механизма ее нанесения. Изъятый нож и другие предметы с места происшествия направлены на дактилоскопическую экспертизу, для проведения генетической идентификации инициировано проведение биологической экспертизы крови – как с места происшествия, так и с одежды подозреваемого, истребованы медицинские документы о степени алкогольного опьянения задержанного.

Следственным отделом ОМВД России по городу Жигулевску уголовное дело в отношении давшего признательные показания задержанного расследовано в установленные законом сроки и направлено в суд для принятия решения по существу.

Жигулёвский городской суд признал доказательства, собранные полицейскими, достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

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