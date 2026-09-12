МВД предложило упростить регистрацию авто в новых регионах

МВД России подготовило проект постановления, упрощающий постановку на учёт транспорта для жителей новых регионов. Документ размещён для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru, пишет Life.ru.

Согласно проекту, автовладельцам не потребуется уплачивать таможенные платежи, утилизационный сбор и госпошлину. Также их освободят от оценки соответствия транспортного средства требованиям техрегулирования, представления диагностических карт и таможенных документов.

Послабления распространяются на автомобили, зарегистрированные на этих территориях не позднее 31 декабря 2025 года, а также на граждан России, которые постоянно там проживали, но переехали в другие регионы страны. Документ находится на этапе общественного обсуждения — окончательное решение не принято.

Ранее юрист Галина Земскова напомнила, что в 2026 году водители, у которых срок действия прав истекает или был автоматически продлён в 2022–2023 годах, обязаны заменить удостоверения. Также замена нужна при смене персональных данных, утрате или порче документа и изменении медицинских показаний. Она подчеркнула, что управление автомобилем с просроченным удостоверением грозит штрафом от 5 до 15 тысяч рублей.