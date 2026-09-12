Участница из Самарской области одержала победу в конкурсе «Родная игрушка» в номинации «Идеи игр и игрушек»

11 сентября в Национальном центре «Россия» прошло второе заседание Организационного комитета Всероссийского конкурса «Родная игрушка», организованного Российским обществом «Знание» и Движением Первых по поручению Президента РФ. Члены Организационного комитета единогласно определили победителей в номинации «Идеи игр и игрушек», обсудили проведение финала и затронули тему поддержки участников конкурса со стороны государства и представителей индустрии. Среди лучших идей — проект «Родные просторы», разработанный участницей из Самарской области.

Старший воспитатель и многодетная мама Любовь Кузнецова из Кинеля победила с проектом «Родные просторы». Идея родилась из вопросов младшей дочери: «Почему листья жёлтые? Почему белка на сосне? Почему ромашка белая?». Любовь поняла: нужна игрушка, которая поможет ребёнку находить причинно-следственные связи, а не давать прямые ответы.

Вместе с коллегой-воспитателем Юлией Глушковой они придумали конструктор о флоре и фауне Самарской области. В основе — деревянная подложка с отверстиями, куда устанавливаются деревья (10 видов: сосна, ель, берёза, дуб, клён, липа, осина, рябина, вяз, ива) и фигурки животных Среднего Поволжья. Главная особенность — сменные кроны: у каждого дерева три варианта (весна, лето, осень). Ребёнок сам переключает сезоны, изучает природные циклы. Ребёнок сам переключает сезоны, изучая природные циклы.

«В современном мире дети хорошо знают мультперсонажей, но им трудно отличить берёзу от осины. Мы решили создать конструктор родного края», — говорит Любовь Кузнецова.

Во второй сезон конкурса поступило 14 392 заявки из 89 регионов России, 4 330 из них в номинации «Идеи игр и игрушек». Всего 87 экспертов выставили 63 тыс. оценок. В финал номинации вышли 29 проектов, из которых по результатам экспертного и детского жюри были выбраны 15 победителей.

«Мы усилили и углубили экспертизу. Каждую идею оценивали 18 экспертов. Заявки подавались разными авторами — это и сами дети, и семьи, и воспитатели, и представители разных профессий, ну и, конечно, профессионалы отрасли. География, как и прежде, широкая: мы охватили все регионы нашей страны. Видим очень много идей с региональной спецификой, отражающей культуру, традиции, особенности разных народов, специфику регионов, различные достопримечательности и природные богатства», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Победителями стали проекты из 12 регионов. Сразу три из них поступили из Красноярского края: настольная игра «Большой хоровод дружбы», конструктор «Наличники расписные» и техническая игрушка «Город Светлячков». От Москвы в список вошли два проекта: конструктор «РУБРИК: Самая большая страна» и настольная игра-дружилка «Наша Родина». Также в список вошли настольная игра «Звездный атлас» из Чувашской Республики, конструктор «Родные просторы» из Самарской области, техническая игрушка «Умный дом-сказка: Избушка будущего» из Мурманской области, настольная игра «В поисках Жар-птицы» из Псковской области, конструктор «Мастерская дымковской игрушки» из Московской области, сюжетно-образная игрушка «Дорожные истории» из Челябинской области, настольная игра «Буквы Родины» из Тюменской области, сюжетно-образная игрушка «Чудесье» из Архангельской области, конструктор «Архитектурное наследие России» из Республики Татарстан и сюжетно-образная игрушка «Зверята народных промыслов» из Ивановской области.