Полицейские региона обсудили с родителями вопросы безопасности детей

Сотрудники Госавтоинспекции и подразделений по делам несовершеннолетних провели родительские собрания в образовательных учреждениях Красноярского и Нефтегорского районов, Тольятти и Чапаевска. Встречи были посвящены безопасности детей на дороге и профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

Полицейские напомнили родителям правила безопасного поведения детей на дороге, порядок перехода проезжей части, необходимость использования световозвращающих элементов и соблюдения требований при перевозке несовершеннолетних в автомобиле. Также участникам представили статистику ДТП с детьми, рассказали об основных причинах.

Инспекторы по делам несовершеннолетних разъяснили родителям положения административного и уголовного законодательства, рассказали об ответственности несовершеннолетних за совершенные правонарушения и взрослых за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

В завершение полицейские подчеркнули, что безопасность ребенка во многом зависит от внимания взрослых и их личного примера. Родителям рекомендовали регулярно повторять с детьми правила безопасного поведения и контролировать их соблюдение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области