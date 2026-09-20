На платформе ДЭГ проголосовали 83% записавшихся избирателей

На федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) уже проголосовали более 3,3 млн граждан, что составляет 83% от числа записавшихся. Об этом 20 сентября сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«Что касается дистанционного электронного голосования, то на федеральной платформе проголосовало уже более 3 млн 300 тыс. наших избирателей. И это составляет 83% от тех, кто подавал заявление», — сказала она на брифинге о ходе голосования на выборах депутатов в Госдуму.

По словам Памфиловой, онлайн проголосовали граждане из 32 регионов страны. Она подчеркнула, что многие избиратели с удовольствием выбирают именно этот вид голосования. Также председатель Центризбиркома добавила, что в Москве возможностью проголосовать онлайн воспользовались боле 2 млн 800 тыс человек. Общее количество граждан, проголосовавших с помощью онлайн-платформ составляет более 6 млн, пишут "Известия".