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В Самаре подвели итоги марафона, который прошёл с 17 августа и объединил более 50 мероприятий

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В Самаре подвели итоги марафона, который прошёл с 17 августа и объединил более 50 мероприятий

 В Самаре подвели итоги марафона, который прошёл с 17 августа и объединил более 50 мероприятий — скрининги, осмотры, лекции и спортивные события.

В стратегической сессии участвовали замглавы города Ольга Слесарева, представители областных министерств и учреждения социальной, спортивной и культурной сфер.

«Этот марафон станет еще одним "кирпичиком" в формировании культуры здорового долголетия в нашем городе», — отметила Ольга Слесарева, добавив, что в перспективе марафон планируют повторить.

По итогам сессии подписано соглашение между Самарским областным центром общественного здоровья и Самарским метрополитеном — его сотрудники смогут бесплатно проходить диспансеризацию и профилактические осмотры по месту работы.

Напомним, движение «За медицину здорового долголетия» создано осенью прошлого года по решению Правительства РФ в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

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