большинство страховых случаев с жильем этим летом вызваны непогодой

За три летних месяца 2026 года Росгосстрах выплатил клиентам компании почти 920 млн рублей по страховым случаям, связанным с недвижимостью. Это на 53% больше, чем прошлым летом. При этом средняя выплата снизилась почти на 30% и составила 71 тыс. рублей.

Как пояснила начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности Росгосстраха Юлия Серова, на статистику повлияла непогода этим летом: сильные ветра и подтопления «дешевле» пожаров. Хотя бывают и исключения. Так, например, в Удмуртии прорвало дамбу и затопило ближайший к ней дом, а в Краснодарском крае жилое строение получило значительные повреждения из-за схода селевых потоков — в обоих случаях суммы возмещения превысили 1 млн рублей.

Подавляющая часть страховых случаев — почти 72% — произошла в частном секторе, который более подвержен различным рискам: такая тенденция прослеживается из года в год. На непогоду — а именно последствия сильных ветров, ураганов с дождем и градом, паводков и подтоплений пришлось более 70% обращений от клиентов компании — это на 26 процентных пунктов больше, чем год назад. Нередко ветер был такой силы, что срывал крыши с домов, сайдинг со стен и наличники с окон.

Несмотря на дождливое лето, число заявлений из-за пожаров незначительно увеличилось: «огневые» риски стали причиной 10% поданных в компанию заявлений. Сумма выплат по ним превысила 40% всех страховых выплат по имущественным рискам граждан этим летом. Самую большую — 12 млн рублей — получил за свой сгоревший дом клиент компании из Владимирской области.

Противоправные действия третьих лиц стали причиной 6% инцидентов — чаще всего злоумышленники взламывали замки и выбивали окна в домах. Воровали что «плохо лежит», включая технику: в Чувашии, например, украли газовые счетчики. А в Московской области — генератор.

Почти 50 заявлений поступило от клиентов компании после падения на их дома обломков БПЛА. Самая крупная выплата превысила 3 млн рублей, ее получил клиент компании из Краснодарского края.

Для владельцев квартир традиционной проблемой остаются заливы: вода проникала в помещение от соседей этажом выше или из-за поломок в системах отопления и водоснабжения. Также у жителей многоэтажек в 1,5 раза чаще, чем у владельцев частных домов, фиксировали поломку замков и потерю ключей.

География страховых событий традиционна: лидирует Московский регион с 13% случаев, по 7% пришлось на Татарстан и Нижегородскую область, замыкает тройку Башкортостан (5,5%).