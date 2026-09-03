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В Тольятти полицейские задержали подозреваемого в хищении интернет-оборудования

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В Тольятти полицейские задержали подозреваемого в хищении интернет-оборудования

В отдел полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти обратился за помощью руководитель группы клиентских сервисов одного из акционерных обществ и рассказал, что из многоквартирного дома на улице Мира похищено интернет-оборудование (порядка 60 метров кабеля «витая пара» UTP, переходники, разъемы и другое) стоимостью свыше 8 тысяч рублей.

Прибыв по указанному адресу, сотрудники следственно-оперативной группы провели поквартирный обход, установили и опросили возможных очевидцев, осмотрели место происшествия и прилегающую территорию, проверили на причастность к краже проживающих неподалеку лиц, ранее осужденных за имущественные преступления.

Изучив собранные материалы, оперативники установили, что к хищению причастен 33-летний ранее не судимый местный житель, ведущий асоциальный образ жизни. Располагая информацией о местах его возможного нахождения, сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что похитил имущество с чердака, пройдя через незапертую дверь, после чего продал его случайному прохожему за 300 рублей. Вырученные деньги потратил на личные нужды.

Отделом дознания отдела полиции по Центральному району УМВД России по г. Тольятти в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Полицейские продолжают проверять причастность подозреваемого к иной противоправной деятельности.

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