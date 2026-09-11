В СОУНБ  покажут фильмы – участники кинофестиваля «Соль земли»

16 сентября в 14:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится кинопоказ документального фильма «Миллион алых роз». Просмотр ленты организован в рамках сетевого проекта публичных библиотек Самарской области «Сила в правде».

Документальный фильм «Миллион алых роз» является участником XIX Международного кинофестиваля «Соль земли». В нём рассказывается история жителя Донецка, который уже более 10 лет справляется с бомбардировкой города по-своему. В то время как многие его земляки покинули малую родину, спасаясь от взрывающихся снарядов, Виктор Михалёв начал собирать гильзы, обломки, оружие и перековывать их в произведения искусства.

Виктор занимается кузнечным делом с 90-х годов, освоил его самостоятельно в качестве хобби, даже не подозревая, что однажды найдёт этому навыку подобное применение. Его первым изделием, выкованным в осаждённом Донецке, который исторически считается «городом роз», стал символ города – цветок розы. С тех пор Виктор создал множество творений из оружия, а материалом его начали снабжать военнослужащие и местные жители.

17 сентября в 14:00 пройдёт показ документального фильма «Сила слова» режиссёра Никиты Тихонова-Рау. Картина предлагает зрителю поразмышлять над природой поэзии, как эта форма творческого самовыражения преобразилась за столетия и в каких условиях существует сейчас. Сами поэты рассуждают о том, способны ли рождаться стихи в эпоху информационных технологий, не приведут ли прогресс и ускорение общего темпа жизни к закату и забвению поэзии, а возможно, наоборот – позволят ей эволюционировать вместе с миром.

После показа зрители смогут обсудить фильм и поделиться своими впечатлениями и мыслями на тему современной поэзии. Также у самарских авторов будет возможность представить публике свои стихи в формате открытого микрофона.

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Фото: пресс-служба СОУНБ