Более 300 тысяч рублей взыскали судебные приставы региона с недобросовестного работодателя

Благодаря судебным приставам Самарской области бывший работник одной из строительных организаций получил положенные ему денежные средства в размере почти 350 тысяч рублей.

Житель Волжского района обратился в суд с иском в адрес бывшего работодателя. Мужчина требовал от организации, где он был трудоустроен признания прекращения их трудовых отношений и выплаты заработной платы за время вынужденного прогула. Суд обязал работодателя внести в трудовую книжку бывшего сотрудника запись об увольнении, а также выплатить ему компенсацию за вынужденные прогулы.

Судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах организации.

Принятые меры позволили взыскать в пользу гражданина всю сумму задолженности. Почти 350 тысяч рублей поступили бывшему работнику должника, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Самарской области