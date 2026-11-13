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Поезд Деда Мороза: где в ноябре можно попасть на встречу с волшебником

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Поезд Деда Мороза: где в ноябре можно попасть на встречу с волшебником

8 ноября из Великого Устюга стартовал «Поезд Деда Мороза» — передвижная резиденция главного новогоднего волшебника. Авито Путешествия узнали подробности о маршруте этого года, собрали расписание длительных остановок новогоднего поезда в ноябре и рассказали, сколько будет стоить жильё в городах, до которых удобно добираться туристам.

В этом сезоне состав проведёт в пути 63 дня и преодолеет около 24 тысяч километров. Главный акцент маршрута — Русский Север и Заполярье: впервые поезд заедет в Нягань, Новый Уренгой и Сызрань. Всего маршрут охватывает 36 регионов: от Республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа до Поволжья и Центральной России. В списке остановок есть как крупные города, так и небольшие населённые пункты — в общей сложности 65 точек на карте страны.

На перронах во время длительных стоянок проходит бесплатная развлекательная программа с артистами и аниматорами. Попасть на неё может любой желающий, билет не нужен. Без билета также можно зайти в вагон-лавку с сувенирами из Великого Устюга и Костромы, вагон-ресторан и буфет, а в некоторых городах — в вагон «Снежная Королева». 

На две основные программы, проходящие в поезде, можно попасть только по билетам: детский стоит 3 000 рублей, детский с сопровождением — 3 500 рублей. Билет действует около 45 минут и даёт доступ к одной из двух программ на выбор. Первая — «Передвижная резиденция Деда Мороза», в неё входит квест в «Сказочной деревне», встреча с волшебником, сладкий подарок и чаепитие. Вторая — «Кукольный театр»: это спектакль без личной встречи с Дедом Морозом, но тоже с подарком и видеопоздравлением.

В ноябре поезд Деда Мороза сделает длительные остановки — более 4 часов — в девяти крупных городах, куда удобно добираться туристам:

  • Воркута — 12 ноября (стоянка с 08:00 до 12:00)

  • Сыктывкар — 15 ноября (13:00–18:00)

  • Киров — 17 ноября (09:00–16:00)

  • Пермь — 20 ноября (09:30–19:30, это самая длительная стоянка в ноябре)

  • Тюмень — 24 ноября (13:00–19:30)

  • Томск — 26 ноября (07:50–13:50)

  • Новосибирск — 27 ноября (09:20–15:20)

  • Омск — 28 ноября (11:00–15:55)

  • Новый Уренгой — 30 ноября (10:00–17:00).

Средняя стоимость посуточной аренды квартиры в этих городах — 2 800 рублей в сутки. Более бюджетные варианты можно найти в Сыктывкаре (в среднем 2 300 рублей в сутки), Воркуте и Кирове (по 2 400).

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