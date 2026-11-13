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Александр Живайкин: принят закон, выводящий состав вейпов и никотинсодержащей продукции из-под режима коммерческой тайны

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Александр Живайкин: принят закон, выводящий состав вейпов и никотинсодержащей продукции из-под режима коммерческой тайны
Государственная Дума IX созыва на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Федеральный закон «О коммерческой тайне».
 

Суть закона проста: с 1 января 2027 года производители вейпов, табачных изделий и иной никотинсодержащей продукции будут обязаны раскрывать сведения об ингредиентах и их количестве, если эти вещества усиливают зависимость, токсичны, обладают канцерогенными или мутагенными свойствами либо становятся опасными при нагревании и тлении. Об этом сообщил депутат Госдумы от Самарской области Александр Живайкин («Единапя Россия»), комментируя итоги заседания.

«Сегодня работали с поправками в закон «О коммерческой тайне». Документ принят в третьем чтении», — сообщил парламентарий.

По его словам, инициатива призвана закрыть лазейку, позволявшую производителям скрывать опасные компоненты за формулировкой «секретная формула».
«Сегодня на упаковке можно увидеть вкус ягод, мяты или лимона, но не всегда понятно, что именно человек вдыхает. За яркой оболочкой могут скрываться смолы, металлы и другие опасные химические соединения», — отметил Живайкин.

Депутат подчеркнул, что проблема особенно остро касается семей с подростками. «Например, родитель пытается разобраться, чем пользуется подросток, но сталкивается с закрытой информацией. После вступления закона в силу производитель уже не сможет спрятать сведения об опасных компонентах за вывеской «секретная формула», — заявил он.

При этом Живайкин обратил внимание, что речь не идет о запрете защиты бизнесом своих технологических разработок. «Речь не о запрете бизнесу защищать технологии. Но информация о веществах, которые попадают в организм человека, не должна быть тайной!» — резюмировал депутат.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин после голосования отметил, что вопросы защиты здоровья граждан объединяют депутатов разных фракций, и подчеркнул: крайне важно, чтобы люди знали, из чего состоят такие изделия. Законопроект был поддержан фракцией «Единая Россия» и получил единогласное одобрение палаты.

Напомним также, что законопроект № 1286415-8 прошёл долгий путь: 10 июля 2026 года Правительство РФ внесло его в Госдуму, 1 октября 2026 года палата приняла документ в первом чтении. Ко второму чтению депутаты внесли поправку и перенесли дату вступления закона в силу с 1 марта 2027 года на 1 января 2027 года. 11 ноября 2026 года Госдума рассмотрела законопроект во втором и третьем чтениях и приняла его единогласно. Теперь документу предстоит пройти Совет Федерации и получить подпись президента.

Теги: Единая Россия

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