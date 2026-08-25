Самарский производитель муки присоединился к федеральному проекту «Производительность труда»

ООО «Торговый дом Шихобалова» (Самара) начало внедрение бережливого производства в рамках федерального проекта «Производительность труда» (входит в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»).

Основной вид деятельности компании — производство муки из зерновых культур. «ТД Шихобалова» — не первый производитель муки в регионе, кто обратился к бережливым технологиям. Ранее опыт внедрения инструментов национального проекта уже получили ОАО «Мукомол» из села Кинель-Черкассы Самарской области и ООО «ЖИТО» из Тольятти.

В Самарской области в проекте участвуют более 230 компаний из самых разных сфер, включая переработку сельхозпродукции. Бережливое производство помогает находить резервы без больших затрат на оборудование, сокращать издержки и делать продукцию доступнее для потребителей.

В рамках проекта рабочая группа предприятия приступит к обучению методикам бережливого производства. Эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК) помогут провести диагностику процессов и найти резервы для роста.

Бережливое производство — это система организации работы, при которой убираются лишние действия, ожидания и перемещения. Результат: то же количество сотрудников выпускает больше продукции за то же время.

Врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков отметил: «Участие в проекте помогает предприятиям повышать эффективность, сокращать издержки и укреплять конкурентоспособность. Важно, что к проекту присоединяются компании из разных сфер — от машиностроения до пищевой промышленности. Как отмечает губернатор Вячеслав Федорищев – федеральный проект по повышению производительности труда способствует росту экономики региона, наполнению бюджета и развитию социальной инфраструктуры».

Совокупный экономический эффект от внедрённых методик превысил 3 млрд рублей. В среднем по региону время производственных процессов сократилось на 34%, выработка на сотрудника выросла на 37%.

Участие в проекте бесплатное. Подробнее — на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.

Фото: пресс-служба администрации Самары