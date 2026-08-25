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В губернии пройдет конкурс «Лучший работодатель Самарской области»

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В 2026 году второй год будет проходить конкурс «Лучший работодатель Самарской области», организатором которого выступает министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

В 2026 году второй год будет проходить конкурс «Лучший работодатель Самарской области», организатором которого выступает министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

Конкурс был впервые проведен в прошлом году и нацелен на выявление и поощрение наиболее социально ответственных работодателей. В 2025 году в конкурсе приняли участие более 150 организаций и предприятий разных форм собственности в семи номинациях.

«Для работодателей региона сегодня очень важно привлечь и удержать квалифицированных сотрудников, они используют для этого различные формы работы и меры поддержки, - отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. - Мы проводим конкурс, чтобы выявить лучшие практики работодателей, которые проявляют социальную ответственность и заботятся о своих сотрудниках. Принять в нем участие могут любые работодатели независимо от формы собственности предприятия или организации».

В этом году участники будут оцениваться по категориям:

  - Малые и микропредприятия (до 100 человек)

  - Средние предприятия (от 101 до 250 человек)

  - Крупные предприятия (свыше 250 человек)

В конкурсе предусмотрено пять основных номинаций и две специальные.

Основные номинации:

- «Региональный лидер занятости» - за активную работу по поиску и привлечению кадров;

- «Работа мечты для молодежи» - за эффективное привлечение молодежи, предоставление возможности быстрого профессионального роста молодым специалистам;

- «Эффективная политика по поддержке работников с детьми» – за активные меры по помощи семьям работников с детьми, создание благоприятных условий труда, позволяющих совмещать работу и воспитание детей»;

- «Трудоустройство участников специальной военной операции и членов их семей» - за проведение мероприятий, направленных на социально-трудовую адаптацию участников специальной военной операции и трудоустройство членов их семей;

- «Ответственное трудоустройство несовершеннолетних граждан» – за активное участие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Спецноминации:

- «Повышение финансовой культуры работников» - за заботу о финансовом здоровье и снижение стресса в коллективе;

- «Лучшая практика по внедрению современных технологий в сфере безопасности труда» - за внедрение современных технологий в сфере безопасности труда.

Заявки принимаются с 21 сентября по 21 октября. Вся информация размещена на официальном сайте министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области - https://trud.samregion.ru/category/deyatelnost/konkursy/regionalnyj-konkurs-luchshij-rabotodatel-regiona/.

Итоги будут подведены в ноябре. Победители получат не только дипломы, но и информационную поддержку в течение года после победы, что поможет развивать их бренд как работодателя.

 

Фото:   минтруд СО

Теги: Самара

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