Капитальный ремонт Московского шоссе на участке от улицы Мичурина до проспекта Кирова вступил в завершающую стадию

Капитальный ремонт Московского шоссе на участке от улицы Мичурина до проспекта Кирова протяжённостью 7,8 км, реализуемый в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», вступил в завершающую стадию. Полное окончание всех работ по государственному контракту запланировано к 1 сентября 2026 года.

Новое полотно уже уложено на всём протяжении участка: работы выполнены на 98% от общего объёма. В рамках ремонта приведены в нормативное состояние 180 люков и 150 дождеприёмных решёток, а также произведена замена верхнего слоя покрытия дороги на площади 205 тыс. квадратных метров. В ближайшее время подрядная организация завершит работы по нанесению разметки на участке от улицы Советской Армии до кольца Авроры.

Одной из ключевых задач ремонта стало устройство прочного и износостойкого дорожного полотна, которое выдержит интенсивный поток транспортных средств на главной городской автомагистрали. «Верхний слой покрытия уложен с использованием щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси на полимерно-битумном вяжущем. Эта смесь -один из самых пластичных и качественных материалов», — отметил консультант управления строительства и ремонта дорог министерства транспорта Самарской области Кирилл Устинов.

Особое внимание в ходе ремонта автомобильной дороги уделялось качеству проводимых работ. На всех этапах специалисты министерства осуществляли как визуальный, так и лабораторный контроль, а также привлекали представителей общественности к контролю за ходом работ.

Фото: департамент информационной политики СО