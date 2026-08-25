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В Самарской области продолжается внедрение бережливых технологий в рамках федерального проекта «Производительность труда».
Ряд компаний региона приступили к улучшению производственных процессов в рамках федерального проекта «Производительность труда»
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Ряд компаний региона приступили к улучшению производственных процессов в рамках федерального проекта «Производительность труда»

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В Самарской области продолжается внедрение бережливых технологий в рамках федерального проекта «Производительность труда».

В Самарской области продолжается внедрение бережливых технологий в рамках федерального проекта «Производительность труда». Он входит в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». Несколько предприятий региона завершили диагностику производственных процессов и перешли к практической реализации улучшений.

ООО «Самарское объединение керамики»(ООО «С.О.К.», один из лидеров по производству керамогранита в России, провёл диагностику на участке выпуска крупноформатной плитки. Совместно с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК) сотрудники проанализировали процесс упаковки готовой продукции. Выявлены задержки при ожидании поставок сырья и неоптимальная логистика размещения продукции. Для решения проблем планируется внедрить стандарты размещения и чек-листы сменной передачи.

«Завод КПД», тольяттинский производитель железобетонных изделий, работающий на рынке более 20 лет, для пилотной отработки методик бережливого производства выбрал производство изделий из бетона. Именно на этом участке выявлен больший потенциал для улучшений производственных процессов. Здесь экспертами РЦК предложено внедрение системы 5С, стандартизированной работы, почасового производственного анализа и оптимизация логистики.

ООО «Молочный край», перерабатывающий завод в Красноярском районе, диагностировал процесс производство творога. Ежедневно на завод поступает до 30 тонн свежего молока, которое через двое суток превращается в йогурты, творог и масло под брендами «Красава», «Коровушкин край» и «Халяль». В ходе диагностики специалисты вывили скрытые потери, лишние движения и простои оборудования.

В Самарской области уже более 230 компаний внедряют бережливые технологии. Совокупный экономический эффект превысил 3 млрд рублей. В среднем по региону время производственных процессов сократилось на 33%, запасы незавершённого производства — на 36%, а выработка на одного сотрудника выросла на 37%. «Федеральный проект «Производительность труда» становится ключевым инструментом модернизации промышленности», — подчеркнул врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно акцентировал внимание на том, что инструменты нацпроекта дают двойной эффект: рост эффективности бизнеса сопровождается развитием социальной инфраструктуры и повышением качества рабочих мест.

Участие в проекте бесплатное. Подробности — на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.

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