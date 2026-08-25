В Самаре проверяют качество ремонта Московского шоссе перед завершением ремонта

Капитальный ремонт Московского шоссе на участке от улицы Мичурина до проспекта Кирова протяжённостью 7,8 км, реализуемый в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», вступил в завершающую стадию. Полное окончание всех работ по государственному контракту запланировано к 1 сентября 2026 года.

Новое полотно уже уложено на всём протяжении участка: работы выполнены на 98% от общего объёма. В рамках ремонта приведены в нормативное состояние 180 люков и 150 дождеприёмных решёток, а также произведена замена верхнего слоя покрытия дороги на площади 205 тыс. квадратных метров. В ближайшее время подрядная организация завершит работы по нанесению разметки на участке от улицы Советской Армии до кольца Авроры.

Московское шоссе входит в перечень дорог опорной сети Самарской области и является главной транспортной магистралью областного центра. Общая протяженность дороги составляет 17,2 км, а максимальная ширина достигает 31 метра. Дорога играет ключевую роль в обеспечении связности города, развитии его инфраструктуры и повышении качества жизни населения. Ее нормативное состояние крайне важно для комфорта и безопасности жителей.

Одной из ключевых задач ремонта стало устройство прочного и износостойкого дорожного полотна, которое выдержит интенсивный поток транспортных средств на главной городской автомагистрали. «Верхний слой покрытия уложен с использованием щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси на полимерно-битумном вяжущем. Эта смесь -один из самых пластичных и качественных материалов», — отметил консультант управления строительства и ремонта дорог министерства транспорта Самарской области Кирилл Устинов.

Особое внимание в ходе ремонта автомобильной дороги уделялось качеству проводимых работ. На всех этапах специалисты министерства осуществляли как визуальный, так и лабораторный контроль, а также привлекали представителей общественности к контролю за ходом работ.

«На всех этапах ремонта испытательная лаборатория Минтранса Самарской области проверяла физико-механические свойства уложенного асфальтобетона. Отобранные пробы оцениваются лабораторией минтранса по ряду характеристик, только после подтверждения качества осуществляется приёмка работ», - говорит представитель подрядной организации Александр Нечаев.

«У подрядной организации, выполняющей ремонт Московского шоссе, многолетний опыт дорожных работ, и компания дорожит своей репутацией. Визуально, к качеству ремонта претензий нет, надеюсь, что лабораторный анализ это подтвердит и дорога будет сдана в эксплуатацию вовремя», - подчеркнул Член регионального штаба Народного фронта в Самарской области Сергей Лушин.

«Московское шоссе — главная артерия города. По ней ежедневно движутся тысячи машин, она связывает районы, определяет ритм жизни Самары. Поэтому к качеству ремонта здесь особый спрос.На объекте применяли современные и прочные материалы: дорога должна выдерживать интенсивное движение. Окончательный ответ даст лабораторный контроль.Общественный мониторинг ведётся с самого начала. Сейчас ждём итоговых заключений. Рассчитываем, что качество будет подтверждено и магистраль сдадут вовремя», - говорит депутат Самарской Губернской Думы, член комитета по бюджету и законодательству Александр Живайкин.

Фото: департамент информационной политики СО