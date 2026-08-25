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Самарская область примет участие в Международном фестивале молодёжи – 2026

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С 11 по 17 сентября 2026 года в Екатеринбурге состоится Международный фестиваль молодёжи, реализуемый в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

С 11 по 17 сентября 2026 года в Екатеринбурге состоится Международный фестиваль молодёжи, реализуемый в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Участниками события станут 10 000 молодых людей из 190 стран и 2 000 волонтёров, в том числе молодёжь Самарской области.

Фестиваль призван стать витриной лучших российских проектов и практик и продемонстрировать Россию как страну безграничных возможностей для реализации талантов и инициатив молодёжи.

Регион на Фестивале представит делегация из 80 молодых людей — активных представителей самарской молодёжи в различных сферах деятельности. В организации Фестиваля примут участие более 20 волонтёров из Самарской области, которые будут работать по 17 функциональным направлениям: заниматься аккредитацией и логистикой, сопровождать экспертов и делегации, работать в сфере медиа, оказывать лингвистические услуги и выполнять другие задачи.

«Эта поездка для меня — новый этап роста, шанс протестировать свежие идеи и поддержать команду. Жду сильных спикеров, нестандартных вызовов и новых партнёров для совместных проектов. Опыт ВФМ–2024 дал мне понимание, как работать в мультикультурной среде и не теряться в масштабных событиях. Этот опыт поможет самарским ребятам уверенно заявить о потенциале нашего региона на всю страну!», — поделилась Анастасия Четверушкина, председатель Самарского Союза Молодежи, участник МФМ–2026 в составе самарской делегации.

Программа Международного фестиваля молодёжи объединит образовательные, дискуссионные, культурные, спортивные и проектные форматы. Участники обсудят вопросы развития человека, культуры, технологий, туризма, продовольствия, здоровья и других сфер, влияющих на будущее. Среди ключевых событий — Шествие молодёжи мира, Фестиваль игр народов мира, Ярмарка русской литературы, выставочные проекты и ежедневные массовые спортивные тренировки.

После завершения основных мероприятий Фестиваля, с 17 по 21 сентября, в регионах России пройдут программы для иностранных участников. Самарская область станет одним из регионов, который примет молодых людей из-за рубежа.

В рамках региональной программы губернию посетят 32 участника более чем из 15 стран. В их числе молодые лидеры общественного мнения - предприниматели, активисты, преподаватели, творческие деятели и блогеры. Они познакомятся с культурой, историческим наследием и локальными традициями региона, узнают о его современных достижениях и увидят повседневную жизнь Самарской области. Также в программе запланированы встречи с учёными, предпринимателями и хранителями ремёсел, участие в волонтёрских акциях и проектных сессиях. Особое внимание в программе будет уделено международному сотрудничеству и развитию туризма. Участники совместно разработают практические предложения в этих направлениях.

 

Фото: Молодёжь Самарской области

Теги: Самара

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