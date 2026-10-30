Россиян предупредили о новой схеме обмана под видом проверки отопления

Мошенники начали использовать начало отопительного сезона для обмана россиян, представляясь работниками коммунальных и аварийных служб. Об этом 30 октября сообщил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин, пишут "Известия".

«Схема эксплуатирует доверие к коммунальным службам и сезонный фактор. Человек ждет проверки отопления, поэтому звонок или сообщение от «управляющей компании» не вызывает подозрений. А дальше стандартный сценарий: код из СМС, переход по ссылке, потеря денег или данных», — сказал он в беседе с ТАСС.

По словам Шейкина, злоумышленники также связываются с гражданами под предлогом наличия задолженности за коммунальные услуги. В ходе разговора они пытаются получить код подтверждения из СМС либо предлагают открыть поддельный сайт по присланной ссылке.

Для защиты от мошенников сенатор рекомендовал уточнять сведения о задолженностях и плановых работах исключительно через официальные ресурсы управляющих компаний или портал «Госуслуги». При сомнениях следует самостоятельно связаться с обслуживающей организацией по телефону из квитанции или с ее сайта.Настоящие сотрудники коммунальных служб не требуют сообщать коды подтверждения из сообщений или переходить по подозрительным ссылкам.