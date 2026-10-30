В регионе за неделю подешевелли бензин и водка

В Самарской области за неделю с 20 по 26 октября упали цены на топливо и крепкий алкоголь. Литр АИ-92 потерял почти процент и теперь стоит 77,31 рубля. АИ-95 подешевел на 1,42%, его цена опустилась до 81,36 руб. Водка скинула 1,75% и стоит 930 рублей за литр, об этом сообщили в Самарастате, пишет samara.kp.ru.

«Среди продуктов сильнее всего подорожали бананы — плюс 5%, до 154 рублей за килограмм», — говорится в сообщении.

Помидоры прибавили почти столько же и достигли 166 рублей за кило. Куры подорожали до 241 рубля. Зато баранина сдала позиции и подешевела до 924 рублей за килограмм. Рис потерял почти 3% и стоит теперь 92 рубля, а яблоки упали в цене до 126 рублей.

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