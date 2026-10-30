Контрабандные алмазы выявили самарские таможенники в Аэропорту Курумоч

По факту контрабанды синтетических алмазов в отношении иностранного гражданина Самарской таможней возбуждено уголовное дело.

При прохождении через «зеленый» коридор международного аэропорта «Курумоч» таможенники остановили гражданина Индии, прилетевшего из Узбекистана. При нем были обнаружены и изъяты камни разных размеров и цветов, общим количеством 107 штук.

Согласно заключению регионального филиала Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления в Нижнем Новгороде представленные камни являются неоправленными ограненными синтетическими (лабораторно выращенными) алмазами, относятся к синтетическим камням. Их рыночная стоимость составляет около 2 млн рублей. Данный товар входит в перечень стратегически важных товаров и ресурсов.

Таким образом, в действиях иностранного гражданина, незаконно переместившего через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важные ресурсы в крупном размере, усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 226.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается, сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Фото: пресс-служба Самарской таможни