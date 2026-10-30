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Самарская область объявлена номинантом Знания.Премия – 2026 как лучший просветительский регион года

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Общество «Знание» анонсировало шорт-лист главной просветительской награды страны. В него вошли 124 заявки в 17 номинациях.

Общество «Знание» анонсировало шорт-лист главной просветительской награды страны. В него вошли 124 заявки в 17 номинациях. Среди них 68 просветителей, 46 проектов, 5 компаний и 5 субъектов РФ. В ноябре номинанты представят свою просветительскую деятельность Почетному жюри в Москве. Шорт-лист шестого сезона доступен на сайте Знание.Премия.
Самарская область вошла в шорт-лист новой номинации «Просветительский регион года». За 2025–2026 годы в регионе прошло более 27 тыс. просветительских мероприятий, их участниками стали 1,83 млн человек — почти 59% жителей. Значительную часть этого охвата дали федеральные акции, которые область проводит с размахом: в 2025 году эстафета финансовой грамотности «Мои финансы» включила 18 тыс. мероприятий для всех возрастов — от азбуки инвестора до цифровой безопасности — и собрала более 1 млн участников, а «Диктант Победы» в 2026 году прошёл на рекордных 2 086 площадках с участием 140 тыс. человек.
Наряду с федеральными акциями регион реализует собственные проекты, прежде всего, в науке и краеведении. Просветительский проект «Одержимы наукой» Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королёва за первый сезон выпустил 210 видеосериалов, подкастов и лонгридов, их охват в 2025 году составил 11,6 млн человек. Конкурс «Спутник» и серия занятий для школьников по ракетно-космической и инженерной науке собрали 5,7 тыс. очных участников и 960 тыс. онлайн-просмотров. Краеведческий проект «Неочевидная Самара» снял 16 фильмов об архитектурных, исторических и природных тайнах края (89 тыс. зрителей). Археопарк «Древний мир» знакомит с историей через ремёсла и экспериментальную археологию (10 тыс. посетителей), а Ботанический сад Самарского университета реализовал экологические просветительские инициативы для 24 тыс. человек.
Самарская область активно работает с Российским обществом «Знание». Губернатор Самарской области, председатель Наблюдательного совета регионального отделения Российского общества «Знание» в Самарской области Вячеслав Федорищев отмечал, что «Знание» - это мощнейший интеллектуальный ресурс, а сотрудничество со «Знанием» для региона стало точкой опоры в формировании кадрового и культурного потенциала. В области 405 лекторов просветительской организации: с начала 2025 года они провели свыше 2 тыс. лекций, а число лекториев «Знания» выросло с 19 до 57. В проекте «Чтецкие программы» пилотный регион вышел на первое место: литературные клубы зарегистрированы во всех образовательных организациях, их слушателями стали более 38 тыс. человек. 
В номинации «За вклад в просвещение в сфере «Экономика, бизнес и право» регион представляет просветитель Сергей Рыжов — основатель агентства бизнес-мероприятий MICE Market и автор инициативы «Промышленный туризм РФ». Он объясняет предприятиям и регионам, зачем открывать заводы для посетителей и как это делать: от разработки экскурсионного маршрута и подбора гида до интерактивных форматов. Эту методологию Сергей распространяет через лекции и практические занятия со студентами, семинары и публичные выступления. В 2026 году он провёл семинар «Как сделать заводы точками притяжения» в «Технополисе Москва», выступал на Балтийском региональном инвестиционном форуме и в сессии Фонда «Росконгресс» на ВДНХ. Проект, начинавшийся с локальных экскурсий, сегодня охватывает более 82 регионов. По программе «Открытая промышленность» на экскурсиях по предприятиям побывали более 3,6 млн человек.
«Рад объявить, что с учреждения награды в 2021 году мы преодолели планку в 500 номинантов. Каждый сезон мы расширяли их состав: стали отмечать иностранных и юных просветителей, а с этого года — просветительские регионы. Для нас важно не просто выбрать лучших, но и показать обществу людей и инициативы, чей пример вдохновляет учиться, созидать и брать на себя ответственность за будущее России», — сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.
Номинанты прошли отбор среди 14 тысяч конкурсантов. Заявки оценивал Экспертный совет, в который вошли 381 представитель всех регионов России. В ноябре номинанты представят свою просветительскую деятельность Почетному жюри, куда войдут выдающиеся деятели разных сфер. Они выберут лауреатов в 19 номинациях.
Напомним, что соискатели Знание.Премия со всей страны могут получить специальные региональные награды. В ноябре эксперты определят лучшего просветителя и лучший просветительский проект года в каждом субъекте РФ.
Шестой сезон Знание.Премия проходит при поддержке генерального информационного партнера — информационного агентства России ТАСС, стратегического информационного партнера — медиахолдинга Rambler&Co, официального информационного партнера — издательского дома «Аргументы и факты», мультимедийного информационного партнера — онлайн-издания LIFE.
Информационными партнерами выступили медиахолдинг РГ Медиа, медиахолдинг «ФедералПресс», медиагруппа «Комсомольская правда», МИЦ «Известия», телерадиокомпания «Звезда» и Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

 

Фото:  Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

 

Теги: Самара

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