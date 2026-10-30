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В САТОБ состоялась концертная программа «Моя единственная»

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29 октября на Малой сцене Шостакович Опера Балет состоялась концертная программа «Моя единственная» из цикла «Музыка при свечах» – камерный музыкально-хореографический перформанс о женщине, её чувствах, поиске и внутреннем диалоге с собой.

29 октября на Малой сцене Шостакович Опера Балет состоялась концертная программа «Моя единственная» из цикла «Музыка при свечах» – камерный музыкально-хореографический перформанс о женщине, её чувствах, поиске и внутреннем диалоге с собой.

В основе программы – испанская музыка, наполненная страстью, нежностью, драматизмом и тонкими лирическими интонациями. Через неё создатели концерта обратились к разным состояниям женщины: от лёгкости и чувственности до тревоги, внутреннего конфликта и переживания несчастной любви.

Сердцем концерта стал бархатный тембр меццо-сопрано Светланы Кашириной. Теплота, глубина и выразительность её голоса раскрыли страстные и лирические интонации музыки. Особый темперамент программе придали жгучие испанские ритмы Валерия Ксенофонтова (гитара, солист Самарской государственной филармонии), а музыкальную палитру дополнили Дмитрий Денисов (скрипка), Юлия Ставцова (фортепиано) и Михаил Топалиди (ударные).

«Мне кажется, сейчас особенно важно иногда оставаться наедине с собой, остановиться и услышать, что происходит внутри. «Моя единственная» как раз про это состояние, когда ты можешь немного замедлиться, прислушаться к себе и вспомнить, что действительно важно именно для тебя», – отмечает Светлана Каширина.

Пластику и движение воплотила в танце заслуженная артистка Самарской области Вероника Землякова.

«Мне интересно, что сохраняя классический репертуар театра, мы всё-таки можем выходить за привычные границы. Малая сцена в этом плане даёт нам возможность экспериментировать и пробовать что-то новое», – поделилась Вероника Землякова, заслуженная артистка Самарской области.

Визуальным акцентом программы стали картины тольяттинского художника Элеоноры Смуровой, представленные в пространстве сцены. Живопись дополнила музыку и танец цветом и формой, создав особую атмосферу концерта.

 

Фото:   Анна Рубакова

Теги: Самара

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